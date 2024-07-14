Малых (Максимова) Елена Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.2007
Дочь: Малых Валерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Малых Дмитрий Валерьевич
Рождение ребёнка
29.01.2013
Дочь: Малых Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Малых Дмитрий Валерьевич