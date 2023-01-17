Чучин Фёдор Григорьевич
Место рождения
Дата рождения17.02.1883
Дата смерти15.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1899 по 1904
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1905 по 1906
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1906 по 1907
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Место жительства
С 1911 по 1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1921 по 1942
Смерть
15.01.1942