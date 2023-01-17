Чучин Фёдор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чучин Фёдор Григорьевич

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Место рождения

Займище, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

17.02.1883

Дата смерти

15.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Займище, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1899 по 1904
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
С 1905 по 1906
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1906 по 1907
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Место жительства
С 1911 по 1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1921 по 1942
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.01.1942
Москва, город федерального значения Москва
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