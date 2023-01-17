Чигорин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигорин Михаил Иванович

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Место рождения

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1907
Люблин, Польша
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1908
Люблин, Польша
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