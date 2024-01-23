Воронцов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воронцов Николай ?
Мать: Воронцова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Очкасова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Воронцова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Воронцова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маликова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Воронцова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронцова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Воронцова Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Воронцова Лукерья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно