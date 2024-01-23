Воронцов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воронцов Николай ?

Мать: Воронцова Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Очкасова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Воронцова Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Воронцова Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маликова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Воронцова Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Воронцова Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Воронцова Лукерья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Лукерья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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