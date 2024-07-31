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Червяков Александр

Место рождения

Вечна, Россия

Дата рождения

1841

Дата смерти

28.12.1908

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1819 г.р.

Мать

Вычислено 1820 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

оБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Червяков Сергей

Мать: Червякова Ефросиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червякова Анна

Рождение ребёнка
30.09.1864

Дочь: (Червякова) Марфа

Мать ребёнка: Червякова Анна

Рождение ребёнка
06.08.1866

Сын: Червяков Матвей

Мать ребёнка: Червякова Анна

Рождение ребёнка
17.09.1869

Дочь: (Червякова) Васса

Мать ребёнка: Червякова Анна

Смерть
28.12.1908

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