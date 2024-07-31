Червяков Александр
Место рожденияВечна, Россия
Дата рождения1841
Дата смерти28.12.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Червяков Сергей
Мать: Червякова Ефросиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Червякова Анна
Рождение ребёнка
30.09.1864
Дочь: (Червякова) Марфа
Мать ребёнка: Червякова Анна
Рождение ребёнка
06.08.1866
Сын: Червяков Матвей
Мать ребёнка: Червякова Анна
Рождение ребёнка
17.09.1869
Дочь: (Червякова) Васса
Мать ребёнка: Червякова Анна
Смерть
28.12.1908