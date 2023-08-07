Повесьма Родион Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Повесьма Родион Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1947
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