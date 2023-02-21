Ночевкин Владимир Александрович
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ночевкин Александр
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Владимировна
Мать ребёнка: Ночевкина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Владимировна
Мать ребёнка: Ночевкина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ночевкин Даниил Владимирович
Мать ребёнка: Ночевкина Елена Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ночевкин Павел Владимирович
Мать ребёнка: Ночевкина Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно