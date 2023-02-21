Ночевкин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ночевкин Владимир Александрович

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ночевкин Александр

Мать: Ночевкина Нина Алексеевна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Владимировна

Мать ребёнка: Ночевкина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Владимировна

Мать ребёнка: Ночевкина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ночевкин Даниил Владимирович

Мать ребёнка: Ночевкина Елена Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ночевкин Павел Владимирович

Мать ребёнка: Ночевкина Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ночевкина Елена Николаевна

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