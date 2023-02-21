Жигулин Павел Филиппович
Место рождениясело Росляй, Токарёвский район
Дата рожденияОколо ?.10.1886
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1886
Отец: Жигулин Филипп
Мать: не указана
село Росляй, Токарёвский район
Рождение ребёнка
?.11.1910
Мать ребёнка: Жигулин Анна
село Росляй, Токарёвский район
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Жигулин Анна
село Росляй, Токарёвский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жигулин Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жигулин Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Жигулин Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жигулин Александр Павлович
Мать ребёнка: Жигулин Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жигулин Анна
Смерть
Около 1960
село Растляи, Токарёвский район
Причина смерти: Естественная смерть/старость