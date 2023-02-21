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Жигулин Павел Филиппович

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Место рождения

село Росляй, Токарёвский район

Дата рождения

Около ?.10.1886

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1886

Отец: Жигулин Филипп

Мать: не указана

село Росляй, Токарёвский район
Рождение ребёнка
?.11.1910

Сын: Жигулин Василий Павлович

Мать ребёнка: Жигулин Анна

село Росляй, Токарёвский район
Рождение ребёнка
1923

Сын: Жигулин Николай Павлович

Мать ребёнка: Жигулин Анна

село Росляй, Токарёвский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Семён Павлович

Мать ребёнка: Жигулин Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Алексей Павлович

Мать ребёнка: Жигулин Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Иван Павлович

Мать ребёнка: Жигулин Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигулин Александр Павлович

Мать ребёнка: Жигулин Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жигулин Анна

Смерть
Около 1960
село Растляи, Токарёвский район
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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