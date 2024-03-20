Сухова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухова Александра

Сухова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сухов Кирилл Павлович

Отец ребёнка: Сухов Павел

Новопетровский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сухова Алена

Отец ребёнка: Сухов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Никита

Отец ребёнка: Сухов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Евгений

Отец ребёнка: Сухов Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Арсений

Отец ребёнка: Сухов Павел

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close