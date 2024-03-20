Сухова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Сухов Павел
Новопетровский, Калачевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сухова Алена
Отец ребёнка: Сухов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Никита
Отец ребёнка: Сухов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Евгений
Отец ребёнка: Сухов Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Арсений
Отец ребёнка: Сухов Павел
Смерть
Неизвестно