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Морговцов Леонид Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морговцов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морговцов Юрий Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1955

Сын: Морговцов Валерий Леонидович

Мать ребёнка: Морговцова (Лебедева) Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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