Морговцов Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морговцов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морговцов Юрий Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1955
Сын: Морговцов Валерий Леонидович
Мать ребёнка: Морговцова (Лебедева) Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно