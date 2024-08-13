Власова Матрена Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Матрена Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Власова) Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Власов Федор Емельянович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Власов Василий Федорович

Отец ребёнка: Власов Федор Емельянович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Власов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Власов Федор Емельянович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1872

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