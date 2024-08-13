Власова Матрена Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Власова) Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Власов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Власов Федор Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Власов Федор Емельянович
Смерть
1872