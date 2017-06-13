Пукк (Николаева) Зоя Семёновна
Место рождения
Дата рождения13.10.1930
Дата смертиДо 13.06.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1930
Отец: Николаев Семён
Мать: Николаева Вера Родиновна
Образование
15.03.1947
Фабрика "Октрябрьская" , обучалась в школе ФЗО 15/III 47 - 27/XII 47 NB - ФЗО = фабрично-заводское обучение - 1947? 1) бабушка говорила, что стала бывать на фабрике еще во время войны(возможно, д... Показать все
Работа или профессия
28.03.1947
Фабрика "Октябрьская" "Принята в ткацкий цех" (из записи в трудовой) О фабрике: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-1707
Работа или профессия
01.10.1950
Фабрика "Октябрьская" "Переведена интруктором" Основание: переводка NB переведена из ткачихи в инструкторы ткацкого цеха
Работа или профессия
29.01.1955
Фабрика "Октябрьская" "Передена отрывщицей" NB профессия предполагает контроль за процессом "уток-основа" на ткацком станке? Бабушка рассказывала, что "она делала самые маленькие, аккуратные и нез... Показать все
Награда
25.05.1955
Фабрика "Октябрьская" "За достиг. произв. успехи в соц. соревн. за I кв. 55г. выдана премия 50 руб" Пр № 87а от 25/V55г (из записей в трудовой книжке)
Награда
29.05.1956
Фабрика "Октябрьская" "За достиг. произ. успехи в соц. соревн. в I кв 1956 выдана премия 50 руб" Пр № 88 от 29/V-56г (из записей в трудовой книжке) NB по записям в трудовой, работала в это вре... Показать все
Награда
24.08.1956
Фабрика "Октябрьская" "За достиг. произ. успехи в соц. соревн. в II кв 1956 выдана премия 50 руб" Пр № 146 от 24/VIII-56г (из записей в трудовой книжке) NB по записям в трудовой, работала в эт... Показать все
Награда
27.11.1956
Фабрика "Октябрьская" "За достиг. произ. успехи в соц. соревн. в III кв 1956 выдана премия 50 руб" Пр № 210а от 27/XI-56г (из записей в трудовой книжке) NB -интсруктор - уже беременна первым ... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1957
Сын: Пукк Виктор
Отец ребёнка: Пукк Геннадий Владимирович
Награда
17.05.1958
Фабрика "Октябрьская" "За достиг. произ. успехи в соц. соревн. в I кв 1958 выдана премия 50 руб" Пр № 88 от 29/V-56г (из записей в трудовой книжке) NB судя по трудовой, в это время работала "... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1961
Дочь: Николаева Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Пукк Геннадий Владимирович
Работа или профессия
21.08.1961
Фабрика "Октябрьская" "Уволена в связи с рождением ребенка" NB - В графе "основание записи" указано малоразборчиво нечто вроде "ув ... 607" - номер приказа? - это ВТОРОЙ ребенок. При рождении с... Показать все
Работа или профессия
29.01.1962
Фабрика "Октябрьская" "Принята отрывщицей в ткацкий цех" пр 62 (из записей в трудовой) NB Вернулась туда же и на ту же должность, старшему сыну 5,5 лет, а младшей дочке - полгодика
Работа или профессия
28.05.1962
Фабрика "Октябрьская" "Уволена по ст 46 кзот" NB -подпись , возможно "Соколов", не очень разборчиво - нет номера приказа - по словам бабушки, они устали жить одной большой семьей в коммунальной к... Показать все
Работа или профессия
07.02.1963
"Калининская контора связи", отделение связи №100 "Принята на должность почтальона по доставке т-мм IIIки в 100 отд связи" основание "пр № 11" NB - IIIки - возможно, IIIкт? тогда кт - категории. ... Показать все
Работа или профессия
04.06.1963
Отделение связи №100 "Уволена по ст 46 кзот инспекц ок тюц" (неразборчиво) , основание "пр 59-1963" NB - печать в книжке уже другая, сине-лиловый треугольник, текст "калининская к-ра Министерства... Показать все
Работа или профессия
20.01.1964
Батенинский банно-прачесный комбинат "Принята на работу в качестве прессовщицы" , основание "пр № 11 от 21.1.1964 NB - порядок записи цифр напечлала верно, приказ без римских цифр, но и без совр... Показать все
Работа или профессия
20.08.1965
Батенинский банно-прачечный комбинат "Уволена по ст 46 КЗОТ" основание "пр III от 20/VIII 1956 г" NB - снова видим римские цифры - проработала год. Уволилась в связи с переездом? - 46 кзот - по ... Показать все
Работа или профессия
31.08.1965
ЖЭК - 21 "Принята на работу дворником в 21-ю ЖЭК Выборгского р-на" основание "Пр 21 от 25/VIII-65" NB - Круглая сине - лиловая печать, снаружи " Жилишное правление Калининского р-на г. Ленинграда... Показать все
Работа или профессия
01.07.1969
ЖЭК 21 "ЖЭК № 21 вошла в жилищный трест №1 Выборгского РЖУ", основание "Пр. 72 от 22/V-69г по РЖУ" NB Что-то я запуталась в этих переплетениях Выборгского и Калининского районов
Работа или профессия
01.07.1973
ЖПЭТ № 1 "ЖПЭТ №1 Выборгского РЖУ переподчинен Калининскогму РЖУ" основание "Реш. 327 от 16.04.73" NB кажется, эту бюрократическую чехарду между районами решили немного отрегулировать
Работа или профессия
22.10.1973
ЖЭК 21 "Уволена по ст. 31 КЗОТ РСФСР , инспектор о/к (подпись неразборчиво) , основание "пр 89 от 17/X73" NB в это время 31 "по собственному"
Работа или профессия
24.10.1973
Завод "Светлана" Ленинград 194156 "Принята в они и/и уборщицей" , основание "пр 20ц 3484 от 24/X73 NB - вероянтно, была приглашена на эту работу заранее, так как ушла с предыдущей позавчера - по... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 13.06.2017