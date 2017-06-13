Пукк (Николаева) Зоя Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пукк (Николаева) Зоя Семёновна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

13.10.1930

Дата смерти

До 13.06.2017

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1930

Отец: Николаев Семён

Мать: Николаева Вера Родиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
15.03.1947
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Фабрика "Октрябрьская" , обучалась в школе ФЗО 15/III 47 - 27/XII 47 NB - ФЗО = фабрично-заводское обучение - 1947? 1) бабушка говорила, что стала бывать на фабрике еще во время войны(возможно, д... Показать все
Работа или профессия
28.03.1947
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Фабрика "Октябрьская" "Принята в ткацкий цех" (из записи в трудовой) О фабрике: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-1707
Работа или профессия
01.10.1950
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Фабрика "Октябрьская" "Переведена интруктором" Основание: переводка NB переведена из ткачихи в инструкторы ткацкого цеха
Работа или профессия
29.01.1955
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Фабрика "Октябрьская" "Передена отрывщицей" NB профессия предполагает контроль за процессом "уток-основа" на ткацком станке? Бабушка рассказывала, что "она делала самые маленькие, аккуратные и нез... Показать все
Награда
25.05.1955
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Фабрика "Октябрьская" "За достиг. произв. успехи в соц. соревн. за I кв. 55г. выдана премия 50 руб" Пр № 87а от 25/V55г (из записей в трудовой книжке)
Награда
29.05.1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Фабрика "Октябрьская" "За достиг. произ. успехи в соц. соревн. в I кв 1956 выдана премия 50 руб" Пр № 88 от 29/V-56г (из записей в трудовой книжке) NB по записям в трудовой, работала в это вре... Показать все
Награда
24.08.1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Фабрика "Октябрьская" "За достиг. произ. успехи в соц. соревн. в II кв 1956 выдана премия 50 руб" Пр № 146 от 24/VIII-56г (из записей в трудовой книжке) NB по записям в трудовой, работала в эт... Показать все
Награда
27.11.1956
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Фабрика "Октябрьская" "За достиг. произ. успехи в соц. соревн. в III кв 1956 выдана премия 50 руб" Пр № 210а от 27/XI-56г (из записей в трудовой книжке) NB -интсруктор - уже беременна первым ... Показать все
Рождение ребёнка
02.07.1957

Сын: Пукк Виктор

Отец ребёнка: Пукк Геннадий Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Награда
17.05.1958
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Фабрика "Октябрьская" "За достиг. произ. успехи в соц. соревн. в I кв 1958 выдана премия 50 руб" Пр № 88 от 29/V-56г (из записей в трудовой книжке) NB судя по трудовой, в это время работала "... Показать все
Рождение ребёнка
25.06.1961

Дочь: Николаева Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Пукк Геннадий Владимирович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
21.08.1961
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Фабрика "Октябрьская" "Уволена в связи с рождением ребенка" NB - В графе "основание записи" указано малоразборчиво нечто вроде "ув ... 607" - номер приказа? - это ВТОРОЙ ребенок. При рождении с... Показать все
Работа или профессия
29.01.1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Фабрика "Октябрьская" "Принята отрывщицей в ткацкий цех" пр 62 (из записей в трудовой) NB Вернулась туда же и на ту же должность, старшему сыну 5,5 лет, а младшей дочке - полгодика
Работа или профессия
28.05.1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Фабрика "Октябрьская" "Уволена по ст 46 кзот" NB -подпись , возможно "Соколов", не очень разборчиво - нет номера приказа - по словам бабушки, они устали жить одной большой семьей в коммунальной к... Показать все
Работа или профессия
07.02.1963
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
"Калининская контора связи", отделение связи №100 "Принята на должность почтальона по доставке т-мм IIIки в 100 отд связи" основание "пр № 11" NB - IIIки - возможно, IIIкт? тогда кт - категории. ... Показать все
Работа или профессия
04.06.1963
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Отделение связи №100 "Уволена по ст 46 кзот инспекц ок тюц" (неразборчиво) , основание "пр 59-1963" NB - печать в книжке уже другая, сине-лиловый треугольник, текст "калининская к-ра Министерства... Показать все
Работа или профессия
20.01.1964
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Батенинский банно-прачесный комбинат "Принята на работу в качестве прессовщицы" , основание "пр № 11 от 21.1.1964 NB - порядок записи цифр напечлала верно, приказ без римских цифр, но и без совр... Показать все
Работа или профессия
20.08.1965
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Батенинский банно-прачечный комбинат "Уволена по ст 46 КЗОТ" основание "пр III от 20/VIII 1956 г" NB - снова видим римские цифры - проработала год. Уволилась в связи с переездом? - 46 кзот - по ... Показать все
Работа или профессия
31.08.1965
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЖЭК - 21 "Принята на работу дворником в 21-ю ЖЭК Выборгского р-на" основание "Пр 21 от 25/VIII-65" NB - Круглая сине - лиловая печать, снаружи " Жилишное правление Калининского р-на г. Ленинграда... Показать все
Работа или профессия
01.07.1969
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЖЭК 21 "ЖЭК № 21 вошла в жилищный трест №1 Выборгского РЖУ", основание "Пр. 72 от 22/V-69г по РЖУ" NB Что-то я запуталась в этих переплетениях Выборгского и Калининского районов
Работа или профессия
01.07.1973
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЖПЭТ № 1 "ЖПЭТ №1 Выборгского РЖУ переподчинен Калининскогму РЖУ" основание "Реш. 327 от 16.04.73" NB кажется, эту бюрократическую чехарду между районами решили немного отрегулировать
Работа или профессия
22.10.1973
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
ЖЭК 21 "Уволена по ст. 31 КЗОТ РСФСР , инспектор о/к (подпись неразборчиво) , основание "пр 89 от 17/X73" NB в это время 31 "по собственному"
Работа или профессия
24.10.1973
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Завод "Светлана" Ленинград 194156 "Принята в они и/и уборщицей" , основание "пр 20ц 3484 от 24/X73 NB - вероянтно, была приглашена на эту работу заранее, так как ушла с предыдущей позавчера - по... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пукк Геннадий Владимирович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 13.06.2017
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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