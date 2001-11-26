Подбельский Федор Егорович
Место рожденияСССР, Саратовская область, Баландинский район, село Большая Ольшанка
Дата рождения03.12.1929 ст.
Дата смерти26.11.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1929 ст.
СССР, Саратовская область, Баландинский район, село Большая Ольшанка
Бракосочетание
09.02.1953
КазССР, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН П ГОЛОВНОЙ УЗЕЛ
Рождение ребёнка
06.12.1954
Сын: Подбельский Александр Федорович
Мать ребёнка: Подбельская Нина Александровна
СССР, КазССР, Южно-Казахстанская область, Бостандык
Рождение ребёнка
19.06.1956
Дочь: Подбельская Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Подбельская Нина Александровна
СССР, КазССР, Южно-Казахстанская область, Бостандык
Рождение ребёнка
16.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подбельская Нина Александровна
СССР, УзССР, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
Смерть
26.11.2001
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент