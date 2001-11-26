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Подбельский Федор Егорович

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Место рождения

СССР, Саратовская область, Баландинский район, село Большая Ольшанка

Дата рождения

03.12.1929 ст.

Дата смерти

26.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1929 ст.

Отец: Подбельский Егор Акимович

Мать: Подбельская Мария Федоровна

СССР, Саратовская область, Баландинский район, село Большая Ольшанка
Бракосочетание
09.02.1953

Жена: Подбельская Нина Александровна

КазССР, ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН П ГОЛОВНОЙ УЗЕЛ
Рождение ребёнка
06.12.1954

Сын: Подбельский Александр Федорович

Мать ребёнка: Подбельская Нина Александровна

СССР, КазССР, Южно-Казахстанская область, Бостандык
Рождение ребёнка
19.06.1956

Дочь: Подбельская Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Подбельская Нина Александровна

СССР, КазССР, Южно-Казахстанская область, Бостандык
Рождение ребёнка
16.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подбельская Нина Александровна

СССР, УзССР, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
Смерть
26.11.2001
Республика Узбекистан, Ташкентская область, Бостанлыкский район, город Газалкент
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