Буткевич Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буткевич Сергей Иванович

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

21.10.1953

Дата смерти

28.11.2021

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1977 г.р.
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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.11.1977

Сын: Буткевич Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Бондаренко Наталья Викторовна

Смерть
28.11.2021
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

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