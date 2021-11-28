Буткевич Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения21.10.1953
Дата смерти28.11.2021
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.11.1977
Сын: Буткевич Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Бондаренко Наталья Викторовна
Смерть
28.11.2021