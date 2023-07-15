Кудряшова Дарья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1906
Дата смерти11.12.1993
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1906
Отец: Коробков Егор
Мать: Коробкова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Кудряшов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Кудряшов Василий
Рождение ребёнка
26.10.1935
Дочь: Лапшина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Кудряшов Василий
Смерть
11.12.1993