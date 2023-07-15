Кудряшова Дарья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова Дарья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1906

Дата смерти

11.12.1993

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1906

Отец: Коробков Егор

Мать: Коробкова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Кудряшов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Кудряшов Василий

Рождение ребёнка
26.10.1935

Дочь: Лапшина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Кудряшов Василий

Смерть
11.12.1993

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