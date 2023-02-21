Лихачёв Андрей Кондратьевич
Место рожденияДубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Дата рожденияМежду 1736 и 1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1736 и 1737
Отец: Лихачёв Кондратий Яковлевич
Мать: не указана
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767
Мать ребёнка: Лихачёва Агафия Максимовна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1770
Мать ребёнка: Лихачёва Агафия Максимовна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1780
Дочь: Василиса Андреевна
Мать ребёнка: Лихачёва Агафия Максимовна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Лихачёва Агафия Максимовна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно