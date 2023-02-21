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Лихачёв Андрей Кондратьевич

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Место рождения

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

Между 1736 и 1737

Пол

Мужской

Отец

Между 1713 и 1714 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1736 и 1737

Отец: Лихачёв Кондратий Яковлевич

Мать: не указана

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767

Сын: Лихачёв Иван Андреевич

Мать ребёнка: Лихачёва Агафия Максимовна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1769 и 1770

Сын: Лихачёв Прохор Андреевич

Мать ребёнка: Лихачёва Агафия Максимовна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1780

Дочь: Василиса Андреевна

Мать ребёнка: Лихачёва Агафия Максимовна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1782 и 1783

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Лихачёва Агафия Максимовна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
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