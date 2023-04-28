Маремьяна Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаремьяна Федосеевна

Маремьяна Федосеевна

Место рождения

Антоновское, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд

Дата рождения

?.02.1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1795

Отец: Федосей Степанович

Мать: Акулина Ивановна

Антоновское, Максимовская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Бракосочетание
?.10.1815

Муж: Василий Антонович

Рождение ребёнка
?.03.1820

Сын: Антонов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Антонов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Антонов Максим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Антонович

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close