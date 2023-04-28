Маремьяна Федосеевна
Место рождения
Дата рождения?.02.1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1795
Отец: Федосей Степанович
Мать: Акулина Ивановна
Бракосочетание
?.10.1815
Муж: Василий Антонович
Рождение ребёнка
?.03.1820
Сын: Антонов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович
Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1826
Сын: Антонов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Антонов Максим Васильевич
Отец ребёнка: Василий Антонович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Антонович
Смерть
Неизвестно