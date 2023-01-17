Терентьев Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения18.02.1887
Дата смерти31.10.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1887
Отец: Твердов Павел Иванов
Мать: Иванова Агафия
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
28.12.1913
Сын: Терентьев Василий Иванович
Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
25.09.1918
Дочь: Лебедева Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
17.07.1922
Дочь: Киселева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
31.10.1931
Дочь: Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна
Смерть
31.10.1948
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Кольчугинское кладбище