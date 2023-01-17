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Терентьев Иван Павлович

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Место рождения

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

18.02.1887

Дата смерти

31.10.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1887

Отец: Твердов Павел Иванов

Мать: Иванова Агафия

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
28.12.1913

Сын: Терентьев Василий Иванович

Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Терентьев Иван Иванович

Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.09.1918

Дочь: Лебедева Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.07.1922

Дочь: Киселева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
31.10.1931

Дочь: Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Терентьева Александра Федоровна

Смерть
31.10.1948
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Кольчугинское кладбище
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