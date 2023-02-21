Тотаринов Степан -
Место рожденияд. Пенгино (-ская) (Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость; Город Киров)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Пенгино (-ская) (Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость; Город Киров)
Рождение ребёнка
Вычислено 1646 ст.
Сын: Тотаринов Артемий Степанович
Мать ребёнка: не указана
д. Пенгино (-ская) (Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость; Город Киров)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тотаринов Мокей Степанович
Мать ребёнка: не указана
д. Пенгино (-ская) (Казанская губерния, Вятская провинция, Хлыновский уезд, Березовский оброчный стан, Подгородная волость; Город Киров)
Смерть
Неизвестно