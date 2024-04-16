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Завьялов Павел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1917

Дата смерти

Около 08.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1917

Отец: Завьялов Андрей Елизарович

Мать: Завьялова Матрена Финогеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резанович Антонина Романовна

Рождение ребёнка
30.12.1937

Дочь: (Резанович) Валентина Павловна

Мать ребёнка: Резанович Антонина Романовна

Рождение ребёнка
01.08.1941

Сын: Завьялов Юрий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1943

Сын: Завьялов Георгий Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1947

Дочь: (Завьялова) Нина Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 08.06.1954
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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