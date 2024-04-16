Завьялов Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1917
Дата смертиОколо 08.06.1954
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1917
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1937
Дочь: (Резанович) Валентина Павловна
Мать ребёнка: Резанович Антонина Романовна
Рождение ребёнка
01.08.1941
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1943
Сын: Завьялов Георгий Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1947
Дочь: (Завьялова) Нина Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 08.06.1954
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область