Проскурякова Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова Татьяна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1990

Отец: не указан

Мать: Проскурякова Елена

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