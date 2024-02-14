Шамсутдинов Чулпан Нургалеевич
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1938
Дата смерти1995
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Шамсутдинов Нургали (Нургалей) Салахович (Салахетдинович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1995