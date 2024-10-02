Родина (Кошелева) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Родин Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Родин Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Родин Василий Петрович
Рождение ребёнка
10.11.1970
Дочь: Галкина (Родина) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Родин Василий Петрович
Смерть
Неизвестно