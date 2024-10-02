Родина (Кошелева) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родина (Кошелева) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Родин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Родин Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Родин Василий Петрович

Рождение ребёнка
10.11.1970

Дочь: Галкина (Родина) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Родин Василий Петрович

Смерть
Неизвестно

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