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Лётов Иван Андреев

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

18.11.1895

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Лётов Андрей Сидоров

Мать: Лётова Ирина Константинова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Лётов Василий Иванов

Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1833

Дочь: Меланья Иванова

Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Лётов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
17.12.1844

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Лётов Федор Иванов

Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Лётов Федот Иванов

Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Лётов Василий Иванов

Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Лётов Тихон Иванов

Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лётова Василиса (Васса) Сидорова

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
18.11.1895
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Причина смерти: от старости
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