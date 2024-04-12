Лётов Иван Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти18.11.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Лётов Андрей Сидоров
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Лётов Василий Иванов
Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова
Рождение ребёнка
01.01.1833
Дочь: Меланья Иванова
Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Лётов Алексей Иванов
Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова
Рождение ребёнка
17.12.1844
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Лётов Федор Иванов
Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Лётов Федот Иванов
Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Лётов Василий Иванов
Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Сын: Лётов Тихон Иванов
Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Лётова Василиса (Васса) Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.11.1895
Причина смерти: от старости