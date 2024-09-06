Вохменцева (Лакаева) Светлана Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вохменцева (Лакаева) Светлана Андреевна

Место рождения

г.Курган, Курганская область

Дата рождения

16.07.1981

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1981

Отец: Лакаев Андрей Владимирович

Мать: Лакаева Наталья Юрьевна

Бракосочетание
05.10.2001

Муж: Вохменцев Алексей Леонидович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
03.03.2002

Дочь: Вохменцева Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Вохменцев Алексей Леонидович

Бракосочетание
20.12.2007

Муж: Семочкин Денис Николаевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.06.2008

Сын: Семочкин Марк Денисович

Отец ребёнка: Семочкин Денис Николаевич

Рождение ребёнка
10.03.2011

Сын: Семочкин Александр Денисович

Отец ребёнка: Семочкин Денис Николаевич

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