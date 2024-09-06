Вохменцева (Лакаева) Светлана Андреевна
Место рожденияг.Курган, Курганская область
Дата рождения16.07.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1981
Бракосочетание
05.10.2001
Рождение ребёнка
03.03.2002
Дочь: Вохменцева Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Вохменцев Алексей Леонидович
Бракосочетание
20.12.2007
Рождение ребёнка
17.06.2008
Отец ребёнка: Семочкин Денис Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.2011
Сын: Семочкин Александр Денисович
Отец ребёнка: Семочкин Денис Николаевич