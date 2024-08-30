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Грехов Иван Иванович

Место рождения

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.06.1793

Дата смерти

08.10.1852

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1793

Отец: Грехов Иван Петрович

Мать: Грехова Ангелина (Акулина) Петровна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.11.1812

Жена: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.11.1820

Дочь: Воробьева (Грехова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.10.1822

Дочь: (Грехова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Грехова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна

Рождение ребёнка
12.08.1825

Дочь: (Грехова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.10.1828

Дочь: (Грехова) Праскева Ивановна

Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.09.1831

Дочь: (Грехова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.09.1834

Сын: Грехов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.07.1837

Сын: Грехов Петр Иванович

Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
08.10.1852
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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