Грехов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения24.06.1793
Дата смерти08.10.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1793
Бракосочетание
04.11.1812
Рождение ребёнка
12.11.1820
Дочь: Воробьева (Грехова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
18.10.1822
Дочь: (Грехова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Грехова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
12.08.1825
Дочь: (Грехова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
27.10.1828
Дочь: (Грехова) Праскева Ивановна
Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
12.09.1831
Дочь: (Грехова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
04.09.1834
Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.07.1837
Сын: Грехов Петр Иванович
Мать ребёнка: Грехова Евфимия Алексеевна
Смерть
08.10.1852