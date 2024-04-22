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Бирюков Федот Григорьевич

Место рождения

Бердск, город Бердск, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.02.1901

Сын: Бирюков Тимофей Федотович

Мать ребёнка: Бирюкова -- Мария Тимофеевна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
15.02.1901

Сын: Бирюков Федор Федотович

Мать ребёнка: Бирюкова -- Мария Тимофеевна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова -- Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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