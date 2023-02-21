Тумасова Наталия Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1887 ст.
Дочь: Кузьмичева Евфимия Тарасовна
Отец ребёнка: Тумасов Тарас Исаев (Исаевич)
Крестной у Евфимии была её тётя (родная сестра отца) Дарья Исаевна Куколева (ранее - Тумасова), крестьянка того же села Вышгород
Рождение ребёнка
1899 ст.
Отец ребёнка: Тумасов Тарас Исаев (Исаевич)
Рождение ребёнка
1900
Сын: Тумасов Николай Тарасович
Отец ребёнка: Тумасов Тарас Исаев (Исаевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно