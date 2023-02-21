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Тумасова Наталия Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1887 ст.

Дочь: Кузьмичева Евфимия Тарасовна

Отец ребёнка: Тумасов Тарас Исаев (Исаевич)

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Крестной у Евфимии была её тётя (родная сестра отца) Дарья Исаевна Куколева (ранее - Тумасова), крестьянка того же села Вышгород
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Тумасов Иван Тарасович

Отец ребёнка: Тумасов Тарас Исаев (Исаевич)

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Тумасов Николай Тарасович

Отец ребёнка: Тумасов Тарас Исаев (Исаевич)

Вышгород, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тумасов Тарас Исаев (Исаевич)

Смерть
Неизвестно
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