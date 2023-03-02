Филин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1916

Отец: Филин Филипп

Мать: Фекла

Смерть
Неизвестно
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