Алексей Антропов
Место рожденияд. Ильинское Дворцовой Домодедовской вол.
Дата рожденияОколо 1707
Дата смертиОколо 1765
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1707
Отец: Антроп Матвеев
Мать: Марья
д. Ильинское Дворцовой Домодедовской вол.
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Праскевья Алексеевна
Мать ребёнка: Наталья Савельева
д.Ильинское
Смерть
Около 1765
д. Ильинское Дворцовой Домодедовской вол.
Причина смерти: по ревизии 1771