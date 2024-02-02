Алексей Антропов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Антропов

Место рождения

д. Ильинское Дворцовой Домодедовской вол.

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

Около 1765

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: Антроп Матвеев

Мать: Марья

д. Ильинское Дворцовой Домодедовской вол.
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Праскевья Алексеевна

Мать ребёнка: Наталья Савельева

д.Ильинское
Смерть
Около 1765
д. Ильинское Дворцовой Домодедовской вол.
Причина смерти: по ревизии 1771
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