Анисья ?Андреевна 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисья ?Андреевна

Место рождения

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Кошкин Яков Федотович

Отец ребёнка: Кошкин Федот Григорьевич

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Акулина Григорьевна

Отец ребёнка: Кошкин Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Кошкин Федот Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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