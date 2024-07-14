Анисья ?Андреевна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Кошкин Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Акулина Григорьевна
Отец ребёнка: Кошкин Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Кошкин Федот Григорьевич
Смерть
Неизвестно