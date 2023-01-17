Егоров Геннадий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1959
Отец: Егоров Алексей Васильевич
Мать: Егорова Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.10.1995
Дочь: Цыганкова Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: Егорова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
27.10.2001
Дочь: Егорова Анна Геннадьевна
Мать ребёнка: Егорова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Елена Николаевна