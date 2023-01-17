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Егоров Геннадий Алексеевич

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Место рождения

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

11.11.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1959

Отец: Егоров Алексей Васильевич

Мать: Егорова Мария Петровна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
25.10.1995

Дочь: Цыганкова Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: Егорова Елена Николаевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.10.2001

Дочь: Егорова Анна Геннадьевна

Мать ребёнка: Егорова Елена Николаевна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Елена Николаевна

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