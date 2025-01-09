Линец (Шабалина) (Федорова) Ольга Григорьевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1910
Дата смерти16.11.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1910
по новому стилю дата рождения - 21.07 / запись о рождении: ГАНО. Д-156, оп.1, д.4407, с 22, запись 59
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.07.1910
Церковь во имя Святого Архистратига Божия Михаила
Священник - Адриан Викторов, Псаломщик - Стефан Гусев | Восприемники: Крестьянин Григорий Лаврентьев Шабалин, крестьянская жена Анастасия Иванова Соколова
Место жительства
С 1930 по 1932
Бракосочетание
Около 1934
Рождение ребёнка
06.06.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шабалин Тимофей Иванович
Краснодар, Россия
Рождение ребёнка
27.06.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шабалин Тимофей Иванович
Бракосочетание
Около 1945
Смерть
16.11.1994
Инской, Беловский, Кемеровская область
Причина смерти: генерализованый атеросклероз
Похороны
Неизвестно