Линец (Шабалина) (Федорова) Ольга Григорьевна 04.07.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Линец (Шабалина) (Федорова) Ольга Григорьевна

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Место рождения

Антошкино, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

04.07.1910

Дата смерти

16.11.1994

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1910

Отец: Федоров Фёдоров Григорий Васильев

Мать: Федорова Фёдорова Дарья Фейдулова (Федуловна)

Антошкино, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
по новому стилю дата рождения - 21.07 / запись о рождении: ГАНО. Д-156, оп.1, д.4407, с 22, запись 59
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Белово, Беловский, Кемеровская область
Развод
Неизвестно

Муж: Шабалин Тимофей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.07.1910
Церковь во имя Святого Архистратига Божия Михаила
Священник - Адриан Викторов, Псаломщик - Стефан Гусев | Восприемники: Крестьянин Григорий Лаврентьев Шабалин, крестьянская жена Анастасия Иванова Соколова
Место жительства
С 1930 по 1932
Бракосочетание
Около 1934

Муж: Шабалин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабалин Тимофей Иванович

Краснодар, Россия
Рождение ребёнка
27.06.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шабалин Тимофей Иванович

Белово, Беловский, Кемеровская область
Бракосочетание
Около 1945

Муж: Линец Ланцов Алексей Ефремович

Смерть
16.11.1994
Инской, Беловский, Кемеровская область
Причина смерти: генерализованый атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Белово, Беловский, Кемеровская область

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