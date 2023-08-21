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Троицкий Константин Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1905 ст.

Жена: Троицкая Анна Анфиногенова

МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 29об Константин Иоаннов Троицкий отставной канцелярский служитель, вторым браком Поручители отставной коллежский регистратор Нарин Григорий Алексеев потомс... Показать все
Восприемник
11.12.1905 ст.
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 22об дочь Варвара родилась 28.11.1905 г отец Малаховский Петр Константинов мать Агриппина Афиногенова восприемники отставной канцелярский служитель Троицки... Показать все
Рождение ребёнка
11.04.1906 ст.

Сын: Троицкий Леонид Константинов

Мать ребёнка: Троицкая Анна Анфиногенова

МК Николаевской церкви с. Протопопово Ф.9 Оп.1 Д.105 с.174 отец - отставной канцелярский служитель крещение 9.05.1906 г
Смерть
Неизвестно
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