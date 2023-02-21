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Макаренко Павел Андреевич
Макаренко Павел Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1991
Пол
Мужской
Отец
Макаренко Андрей Борисович
1961 г.р.
Мать
Макаренко (Смирнова) Алла
1960 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1991
Отец:
Макаренко Андрей Борисович
Мать:
Макаренко Алла
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