Ноздрин Поликарп Даниилович
Место рождения
Дата рождения16.02.1864 ст.
Дата смерти01.11.1864 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
16.02.1864 ст.
22. 16 февраля родился, 21 февраля 1864 г. крещён Поликарп. Родители: деревни Шапочкиной крестьянин Даниил Яковлев Ноздрин и законная жена его Васса Ларионова; оба православные. Восприемники: Дании... Показать все
Крещение
21.02.1864 ст.
Смерть
01.11.1864 ст.
89. 1 ноября умер, 4 ноября 1864 г. погребён деревни шапкиной крестьянина Даниила Яковлева Ноздрина сын Поликарп, 8 месяцев от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Иль... Показать все
Похороны
04.11.1864 ст.