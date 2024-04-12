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Ноздрин Поликарп Даниилович

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

16.02.1864 ст.

Дата смерти

01.11.1864 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1864 ст.

Отец: Ноздрин Даниил Яковлевич

Мать: Ноздрина Васса Ларионовна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
22. 16 февраля родился, 21 февраля 1864 г. крещён Поликарп. Родители: деревни Шапочкиной крестьянин Даниил Яковлев Ноздрин и законная жена его Васса Ларионова; оба православные. Восприемники: Дании... Показать все
Крещение
21.02.1864 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
01.11.1864 ст.
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
89. 1 ноября умер, 4 ноября 1864 г. погребён деревни шапкиной крестьянина Даниила Яковлева Ноздрина сын Поликарп, 8 месяцев от рождения, от поноса. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Иль... Показать все
Похороны
04.11.1864 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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