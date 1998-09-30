Дмитриевская (Перепеченова) Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевская (Перепеченова) Нина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1936

Дата смерти

30.09.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
30.09.1998
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