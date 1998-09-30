Дмитриевская (Перепеченова) Нина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1936
Дата смерти30.09.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
30.09.1998