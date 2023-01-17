Исаков Михаил
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Журавлева Таисья Емельяновна
Скородумское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1963
Дочь: Ярулина Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Журавлева Таисья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно