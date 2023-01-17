Исаков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаков Михаил

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Место рождения

Симанова, Ирбитское, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Симанова, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Журавлева Таисья Емельяновна

Скородумское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1963

Дочь: Ярулина Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Журавлева Таисья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Таисья Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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