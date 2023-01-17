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Ромашина Ксения Макова

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Маков Иуда Филимонович

Мать: Макова Степанида

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Ромашин (подкидыш) Петр Федотович

Отец ребёнка: Ромашин Федот Ефремович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ромашин Алексей Федотович

Отец ребёнка: Ромашин Федот Ефремович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромашин Федот Ефремович

Смерть
Неизвестно
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