Ромашина Ксения Макова
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Маков Иуда Филимонович
Мать: Макова Степанида
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ромашин (подкидыш) Петр Федотович
Отец ребёнка: Ромашин Федот Ефремович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ромашин Алексей Федотович
Отец ребёнка: Ромашин Федот Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно