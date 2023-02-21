Романская Ксения Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романская Ксения Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1983

Отец: не указан

Мать: Лёхкая Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
13.01.2003

Сын: Романский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Романский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
06.12.2016

Сын: Романский Ярослав Александрович

Отец ребёнка: Романский Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романский Александр Николаевич

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