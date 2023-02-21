Романская Ксения Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1983
Отец: не указан
Мать: Лёхкая Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
13.01.2003
Сын: Романский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Романский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
06.12.2016
Сын: Романский Ярослав Александрович
Отец ребёнка: Романский Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно