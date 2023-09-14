Шишов борис петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишов борис петрович

Место рождения

владимирская обл., вязниковский р-н, д. микляево

Дата рождения

1907

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

владимирская обл., вязниковский р-н, д. микляево
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