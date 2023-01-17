Рыдзелева (Соловьева) Ксения Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыдзелева (Соловьева) Ксения Павловна

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Место рождения

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
15.01.1878

Муж: Рыдзелев Иван Маркович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак И.М. Рыдзелев 19л(1859), невеста казачья дочь К.П. Соловьева 19л(1859). Оба первым браком. Поручители по жениху: казаки Алексей Щеглов и Семен Калбаскин, по невесте: урядник Роман Рыдзеле... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1889

Дочь: Коляда Александра Ивановна

Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Маркович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: казак Стефан Никифорович Чепелев и казачка Матрена Герасимовна Чмырева
Рождение ребёнка
18.02.1891

Дочь: Рыдзелева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Маркович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Орловской губернии Елецкого уезда села??? крестьянин Петр Григорьевич Брежнев и казачка ст. Усть-Лабинской Мария Федотовна Земцова
Рождение ребёнка
07.04.1893

Сын: Рыдзелева Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Маркович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Харьковской губ. Старобытского уезда села Бахметьева крестьянин Михаил Игнатович Редпещев и жена казака сь. Усть-Лабинской Мария Федотовна Земовцова
Рождение ребёнка
17.02.1896

Дочь: Рыдзелева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Маркович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Воронежской губ. Бирюченского уезда Верхнелубянской волости и села крестьянин Алексей Прокопиевич Кравченко и жена казака Мария Ивановна Лазарева
Рождение ребёнка
01.09.1903

Сын: Рыдзелев Иван Иванович

Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Маркович

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Восприемники: Воронежской губ. крестьянин Алексей Прокопьевич Кравченко и жена казака Мария Зимовцева
Смерть
Неизвестно
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