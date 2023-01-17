Рыдзелева (Соловьева) Ксения Павловна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1878
Жених казак И.М. Рыдзелев 19л(1859), невеста казачья дочь К.П. Соловьева 19л(1859). Оба первым браком. Поручители по жениху: казаки Алексей Щеглов и Семен Калбаскин, по невесте: урядник Роман Рыдзеле... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1889
Дочь: Коляда Александра Ивановна
Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Маркович
Восприемники: казак Стефан Никифорович Чепелев и казачка Матрена Герасимовна Чмырева
Рождение ребёнка
18.02.1891
Дочь: Рыдзелева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Маркович
Восприемники: Орловской губернии Елецкого уезда села??? крестьянин Петр Григорьевич Брежнев и казачка ст. Усть-Лабинской Мария Федотовна Земцова
Рождение ребёнка
07.04.1893
Сын: Рыдзелева Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Маркович
Восприемники: Харьковской губ. Старобытского уезда села Бахметьева крестьянин Михаил Игнатович Редпещев и жена казака сь. Усть-Лабинской Мария Федотовна Земовцова
Рождение ребёнка
17.02.1896
Дочь: Рыдзелева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Маркович
Восприемники: Воронежской губ. Бирюченского уезда Верхнелубянской волости и села крестьянин Алексей Прокопиевич Кравченко и жена казака Мария Ивановна Лазарева
Рождение ребёнка
01.09.1903
Отец ребёнка: Рыдзелев Иван Маркович
Восприемники: Воронежской губ. крестьянин Алексей Прокопьевич Кравченко и жена казака Мария Зимовцева
Смерть
Неизвестно