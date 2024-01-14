Прокудина (Шурыгина) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шурыгин Александр
Рождение ребёнка
19.08.1992
Сын: Прокудин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Прокудин Андрей Васильевич
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокудина Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Прокудин Андрей Васильевич