Прокудина (Шурыгина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокудина (Шурыгина) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шурыгин Александр

Мать: Шурыгина Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
19.08.1992

Сын: Прокудин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Прокудин Андрей Васильевич

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокудина Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Прокудин Андрей Васильевич

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