Танчевский Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1973
Рождение ребёнка
13.05.2000
Дочь: Танчевская Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Танчевская Эльвира
Рождение ребёнка
19.06.2006
Дочь: Танчевская Есения Александровна
Мать ребёнка: Танчевская Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Танчевская Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Танчевская Эльвира