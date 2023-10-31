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Танчевский Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1973

Отец: Танчевский Геннадий Васильевич

Мать: Танчевская Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.05.2000

Дочь: Танчевская Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Танчевская Эльвира

Рождение ребёнка
19.06.2006

Дочь: Танчевская Есения Александровна

Мать ребёнка: Танчевская Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Танчевская Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Танчевская Эльвира

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