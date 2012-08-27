Триодин Олег Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1981
Дата смерти27.08.2012
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1981
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.08.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.08.2012