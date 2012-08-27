Триодин Олег Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТриодин Олег Дмитриевич

Триодин Олег Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1981

Дата смерти

27.08.2012

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1981

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.08.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.08.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close