Гликерия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Петр Власович
Рождение ребёнка
1768
Сын: Филипп Петрович
Отец ребёнка: Петр Власович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Петр Петрович
Отец ребёнка: Петр Власович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Власович
Смерть
Неизвестно