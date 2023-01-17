Гликерия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Никифоровна

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Петр Власович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Филипп Петрович

Отец ребёнка: Петр Власович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Петр Петрович

Отец ребёнка: Петр Власович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Власович

Смерть
Неизвестно
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