Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Krasintsev Vasily Alekseevich
Krasintsev Vasily Alekseevich
Написать автору
Место рождения
Гомель
, Гомельская область
Дата рождения
28.02.1866
Дата смерти
28.02.1928
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ФА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Гомель
, Гомельская область
Работа или профессия
Неизвестно
врач-хирург
Смерть
28.02.1928
Москва
, город федерального значения Москва
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия