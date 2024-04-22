Krasintsev Vasily Alekseevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Krasintsev Vasily Alekseevich

Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

28.02.1866

Дата смерти

28.02.1928

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Гомель, Гомельская область
Работа или профессия
Неизвестно
врач-хирург
Смерть
28.02.1928
Москва, город федерального значения Москва
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