Воронина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Воронин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Николай Павлович

Отец ребёнка: Воронин Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронин Павел Андреевич

Смерть
Неизвестно

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