Авдеева (Гоманова) Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1930
Дата смерти30.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1930
Отец: Авдеев Яков
Мать: Авдеева Надежда
Рождение ребёнка
15.09.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гомонов Сергей Григорьевич
Оренбургская область, Кувандыкский район г. Кувандык
Рождение ребёнка
29.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гомонов Сергей Григорьевич
Оренбургская область, Кувандыкский район г. Кувандык
Рождение ребёнка
30.09.1958
Сын: Гоманов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Гомонов Сергей Григорьевич
Смерть
30.01.2008