Авдеева (Гоманова) Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева (Гоманова) Анастасия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1930

Дата смерти

30.01.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1930

Отец: Авдеев Яков

Мать: Авдеева Надежда

Рождение ребёнка
15.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гомонов Сергей Григорьевич

Оренбургская область, Кувандыкский район г. Кувандык
Рождение ребёнка
29.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гомонов Сергей Григорьевич

Оренбургская область, Кувандыкский район г. Кувандык
Рождение ребёнка
30.09.1958

Сын: Гоманов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Гомонов Сергей Григорьевич

Смерть
30.01.2008
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