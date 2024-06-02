Тюменцева Прасковья Ивановна 1768 или 1774 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тюменцева Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768 или 1774 ст.

Дата смерти

Между 1824 и 1838 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
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Место
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Рождение
1768 или 1774 ст.

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Сын: Тюменцев Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Тюменцев Андрей Антипович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 7 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.

Сын: Тюменцев Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Тюменцев Андрей Антипович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Старше жены на 4 года.
Упоминание
1793 или 1799 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 25 лет, солдатка. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об дом №103 (с родителями мужа)
Упоминание
1803 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 31 год, солдатка. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.238 дом №96 (с родителями мужа)
Упоминание
1812 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 46 лет, солдатка. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7081б л.166 дом №111 (с семьей деверя)
Упоминание
1824 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 58 лет, вдова. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.514об дом №236 (с сыновьями и их семьями)
Смерть
Между 1824 и 1838 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
В ИВ1838 сыновья живут уже без неё со своими семьями в общем доме.

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