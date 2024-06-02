Тюменцева Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768 или 1774 ст.
Дата смертиМежду 1824 и 1838 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1768 или 1774 ст.
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Сын: Тюменцев Даниил Андреевич
Отец ребёнка: Тюменцев Андрей Антипович
Исповедная роспись: 7 лет ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об
Рождение ребёнка
Около 1789 ст.
Сын: Тюменцев Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Тюменцев Андрей Антипович
Старше жены на 4 года.
Упоминание
1793 или 1799 ст.
Исповедная роспись: 25 лет, солдатка. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757об дом №103 (с родителями мужа)
Упоминание
1803 ст.
Исповедная роспись: 31 год, солдатка. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.238 дом №96 (с родителями мужа)
Упоминание
1812 ст.
Исповедная роспись: 46 лет, солдатка. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7081б л.166 дом №111 (с семьей деверя)
Упоминание
1824 ст.
Исповедная роспись: 58 лет, вдова. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7168 л.514об дом №236 (с сыновьями и их семьями)
Смерть
Между 1824 и 1838 ст.
В ИВ1838 сыновья живут уже без неё со своими семьями в общем доме.